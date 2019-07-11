腦痺生全U 父不失望：盡力就好 撐女兒咖啡師夢 「她力所能及都支持」

知先天限制 不給學業壓力

諾晞是香港耀能協會賽馬會田綺玲學校的中六生，對文憑試成績比預期差感失望，爸爸則覺得可以接受。諾晞小時候經歷數次大大小小手術，受麻醉藥影響，記性會較差，李爸爸深明諾晞先天條件受限，於學業成績上從不給予壓力，認為盡力就好。19年來，李爸爸都東奔西跑，在外地工作因擔心諾晞的手術而心不在焉，不懂游泳但為了諾晞而挑戰扒龍舟，第一次嚇得緊緊捉實龍舟邊怕會跌下水。李爸爸開辦工程公司，會與任職護士的太太配合時間，兩人盡量陪在諾晞身邊。

李爸李媽都愛飲咖啡，薰陶下令諾晞想成為咖啡師。諾晞因應文憑試成績，打算先修讀相關的毅進文憑課程，再慢慢向目標前進，對李爸爸而言，「只要她能力範圍可以做到的，我都會支持她」。諾晞高中修讀「甜品及咖啡店營運」應用學習學科，卻從未為爸爸冲過一杯咖啡。李爸爸心底了解女兒，「知道沒信心的事她不會做」，相信女兒希望學有所成「將最好的給我」。

殘運港隊盼成教練助同路人

同校另一應屆考生、下身痙攣的鮑錐耀，考獲最佳6科共5分的成績。去年代表港隊出戰亞殘運田徑賽事的他，打算報讀與運動相關的文憑課程，希望將來成為運動教練幫忙同路人。

錐耀因病雙腳協調能力較弱，有時會左腳絆倒右腳，亦因高低腳等走路不穩及較慢。身體有缺陷卻未阻擋錐耀對運動熱情，除參與各球類活動，他小六起練長跑，到中四時轉為短跑，同時加入港隊。錐耀喜歡短跑時的感覺，因可忘記不開心的事，如讀書壓力、被途人因他走得太慢而破口大鬧等事。

除下身痙攣，錐耀亦患過度活躍症及專注力不足，其他人花一小時溫習，他最多只能集中半小時。為應付文憑試，他暫停訓練跑步一個月，亦有加緊溫習。成績雖未如理想，但錐耀堅持夢想，亦寄語師弟妹「有殘疾未必做不到運動，每個人都有長處，同時亦可補足短處」。

明報記者