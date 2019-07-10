陳樹渠2024/25學年後停辦

來屆中一為末屆 明年遷深水埗

陳樹渠紀念中學3月稱尋找新校舍已有眉目，至昨日公布2024/25學年結束後停辦。校長招祥麒向本報稱，覓新校舍時盡量希望留在九龍區，「會否可在區內買地興建學校？但九龍無地，曾有考慮過新界，但考慮到學校長遠發展，沒有成事」；又稱曾與4個辦學團體談不同方式合作或合併，但最終都未成功。在約滿後即2020年7月，學校會借用教育局臨時校舍，至所有學生畢業。

與4團體談合作未成功

校監家族不再租用校舍地方，最終令學校要停辦。招祥麒稱，辦學團體就不續租又一村達土地有其考量，「據我了解，他們不是放棄辦學，以什麼形式參與，之後陸續會知道」，強調原先又一村地會付諸教育用途。

陳樹渠紀念中學目前有約700名學生，在昨日的中一派位，有116人獲派該校，如所有人註冊，足以開4班。招祥麒稱，昨向全校家長發通告，在集會告知學生停辦及遷校安排，「他們反應正面，畢竟人生會面對新的轉變，最重要是轉變不會太過落差」。他強調未來數年學費、師資不變，由辦學團體支付上千萬元的深水埗校舍維修、改動工程費用，不會動用學校儲備及收入。

教育局稱，得悉學校已通知獲派至該校的學生及其家長，有關學校於2020年夏天遷校及逐步停辦安排，並承諾現時學生及來屆中一學生可以在學校完成中學課程至畢業為止。