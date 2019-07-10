鮮魚行非華裔生入真光 看卡通學中文 「多聽會不知不覺講」

不諳中文母親喜極而泣

在港土生土長的冰冰，是巴基斯坦和菲律賓混血兒，獲派第一志願真光女書院。她對結果感驚喜及開心。冰冰自言性格樂觀，學習上最感困難是中文成語及句子，在家不常用中文溝通，父親懂聽說，母親則不懂中文。說得一口流利廣東話的她分享學習技巧，「多去聽，聽多點就會不知不覺去講」，自己亦會透過看卡通片學習。冰冰平日放學會留在學校，有時假日亦回校溫習和做功課，她感激老師常於課後為同學溫習。為了家人及自己的將來，冰冰升中後會繼續努力讀書，亦期望認識更多新朋友。母親知道冰冰考獲第一志願後喜極而泣，因屬意料之外。

需爭枱做功課 窮學生滿意派次選

任耀華獲派第二志願觀塘瑪利諾書院，對結果感滿意。他喜歡該校環境，覺得校風亦好。他未來目標是考入大學及成為警察。任耀華和父母及姊姊原住在大角嘴120呎劏房。任太說，家中狹窄及較迫，耀華和姊姊有時「要爭枱做功課」；家中靠丈夫工作，月入約1.2萬，租金已佔近一半，平日衣食會較節儉。一家人去年獲派公屋，對於兒子派到心儀學校，任太說會一家人吃大餐慶祝。

鮮魚行學校校長施志勁稱，學校83%小六生獲派首三志願，與去年相若。對於有人歡喜有人愁，施志勁形容放榜如同競賽，「一定有輸有贏」，指學生除追求知識外，亦應有抗逆能力，學會克服難題。

另外，大埔保良局田家炳小學校長陳詠賢稱，學校97.2%小六生獲派首三志願，高於全港平均數（87%）。該校小六生歐陽丞俊獲派第一志願迦密柏雨中學，出身於基層家庭的他對結果感開心，表示平日沒有補習，考試前則會加緊溫習，對升中後的生活既期待又緊張。