第22屆校園記者：傑出運動員陳柏熙：劍擊如下棋

令對手中計有成功感

被問及最初接觸劍擊的契機，陳柏熙透露他在幼稚園時曾參加劍擊興趣班。他將劍擊比喻為「下棋」，認為它與傳統的運動不同，不止講求力量或速度，更是「頭腦」之間的較量。他指出，劍擊選手要為比賽設計戰術，才能致勝，這也是劍擊最令人着迷的地方，「（參與）劍擊的時候，當你設置了一些陷阱，而對方中計，能帶來很大的成功感」。

陳柏熙首次獲選為「傑出青少年運動員」，他認為獲獎原因離不開家人的理解、教練的指導及香港體育學院的資源，尤其是教練總在他狀態不佳、墮入「樽頸位」未能進步時，能在身邊給予安慰及鼓勵。

陳柏熙即將升讀中六，快要面對文憑試，他說家人當初表明他要以學業為先，學業上應付得來，才繼續支持他參與劍擊。因此他明言將重整時間分配，待考上大學後，再將精力集中在劍擊。他以香港男子劍擊隊代表張家朗為目標，引述教練的話說：「張家朗年輕時也非最頂尖，他的條件未必是最好的，但比別人付出更多努力，不斷練習，才有現在的成績。」陳柏熙希望日後可成為全職運動員，繼續代表香港出賽，為港爭光。

■編輯部評語：行文頗通順 宜精選角度突出主題

採訪內容完整，行文頗通順，能完整交代受訪者接觸劍擊運動的背景、對劍擊的看法及未來目標。若之後再做訪問，不妨思考如何選取合適的採訪角度，令報道主題更突出，如文中提及陳柏熙獲選為傑出青少年運動員，源於在某項錦標賽得到銅牌，或可以他預備該次比賽的心路歷程切入，以事例帶出劍擊對他的意義。報道中亦見劍擊、家人及學業對受訪者產生的張力，可嘗試問及更多其中的磨合及經歷，以帶出報道的「人味」。

文、圖：林慧冰（香港中國婦女會馮堯敬紀念中學，中四）

文字整理：鄭律銘（文章經編輯刪節）