腦麻痺未阻追夢 女生手冲咖啡盼開店

應考「甜品及咖啡店營運」考冲泡辨咖啡來源

李諾晞從小已知道自己與別不同，未有特別介意旁人目光，小一起入讀特殊教育學校。因患有腦麻痺，她雙腳力量較弱，容易跌倒，需要用手杖協助走路，閒時會去游泳訓練雙腳耐力。初中時，李諾晞仍未知道自己有何目標。但發現爸媽都愛飲咖啡，由此對咖啡產生興趣。高中除選修「健康管理與社會關懷」及「資訊及通訊科技」 兩個選修科外，她與家人商量後，決定選讀「甜品及咖啡店營運」應用學習學科。冲咖啡時需打奶泡讓她最感困難，但李諾晞享受冲咖啡過程，打奶泡所花心機亦讓她學會有耐性。經多次練習有信心後，她已可使用正常工具冲咖啡，只是暫時仍未能獨自「拉花」。

作為應屆文應試考生，李諾晞於二三月備試時最為緊張，該應用學習學科除考冲咖啡外，亦要應付筆試，也要用嗅覺分辨咖啡來源地。因為患病令寫字較慢，考公開試時有申請加時及放大試卷，雖然有試題做不完，但她自覺盡力就好，「考有10分已經好好」。

她已獲香港專業進修學校有條件取錄，將繼續於有關方面發展，父母都知道她的興趣，故十分支持。李諾晞至今仍未為爸爸冲過咖啡，她希望學有所成後，為爸爸送上一杯自家製愛心咖啡，更望與家人一同開辦咖啡店。她希望親手冲製咖啡，「雖然（客人）看不到我冲，但希望佢感受到我的誠意，及喜歡這杯咖啡」。