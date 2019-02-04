視障生導盲犬伴闖DSE試場 點字書沉重 如揹一包米上學

蔡樂詩就讀於傳統名校英華女學校，在中四時領養導盲犬Bene。上課下課，往返學校，都有Bene引路及陪伴在側。她說，同學沒有因Bene入校感奇怪，反而非常喜歡牠，她自己都會與Bene玩樂以紓解考試壓力。而最令樂詩感壓力的是數學，她稱，因視障關係不擅解答圖形題目，解題時要比其他同學更具想像力，不過她都努力克服，「數學是基礎課程之一，即使不喜歡也要努力達到2級的最低要求。」

考評局亦有特別考試安排，除了讓Bene「陪考」，也有加時，樂詩稱，每一科目具體安排不同，如中文科的閱讀卷獲額外加時75%。未來樂詩希望入讀翻譯學科，目前她已有城大副學位的「有條件取錄」。

肌肉低張女生 成績隨健康好轉

另一名應屆考生郭曉明，就讀特殊學校香港紅十字會雅麗珊郡主學校。她患有先天肌肉低張，自幼稚園起動過6次手術。曉明目前身體狀况穩定，小學時期因住院而時常缺席，成績一落千丈，但到了中學身體狀况尚好，上學時間漸穩定，加上自己堅持溫書，成績慢慢提升。曉明在DSE中亦獲加時安排，答卷時，每45分鐘有5分鐘休息時間，盼將來入讀商科課程。

觀塘apm商場早前訪問450個應屆DSE考生，昨日（8日）發布「應屆文憑試考生壓力調查」，調查結果顯示，對DSE成績表現有信心的考生由去年49%升至61%，約60%考生面對放榜在即感到壓力，而擔心工作出路成為感到壓力的主要原因。