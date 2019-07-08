港大研究生會憲章 擬刪「繁體書寫」規定

新增條文：活動不應違基本法

現行憲章列明，研究生會官方語言是中英文，當書寫中文時應用繁體字。據港大研究生會網頁6月30日上載的「憲章草案2019」，書寫中文所用字體一項被刪去；同時新增一項「合法性」條文，列明研究生會是註冊社團，研究生會及其活動不應違反基本法、香港法例，損害公共秩序等。

幹事會成員皆內地生

港大研究生會成立於1993年，據了解，目前幹事會所有成員皆為內地生，過往多舉行聯誼活動。

該會在6月13日於民主牆張貼公告，稱「有示威者暴力衝擊警隊，致使警察使用橡膠子彈和催淚煙霧」；又稱希望同學們理性看待本次修例，香港是法治社會，通過民主立法程序修訂法律是香港法治精神的體現。

據「港大學生會學苑即時新聞」報道，研究生原定於昨日舉行周年會員大會修憲，但因只得5天通知期，涉嫌違憲，故延遲至下周日（14日），卻未達6月26日完成周年大選後，兩周內要舉行周年會員大會的要求，將錯失於本年度修改憲章的機會。