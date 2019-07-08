英基IB誕20狀元 7人留港讀醫

求醫獲用心關懷 立志懸壺

今年全球逾16萬考生，共210名狀元，香港佔34人，當中20人來自英基學校協會旗下7間學校。就讀英基英皇佐治五世學校的楊采盈，打算在港讀醫。她十二三歲時因肥胖問題求醫，眼見醫生用心關懷及治療，令她變得健康及開心，故立志日後成為醫生，「希望好像該醫生，對我未來病人有貢獻」。

楊采盈曾跟隨現職醫生應診一天，發現每個病人只得數分鐘診症，令她有感醫護人手不足。楊采盈說，現時港大及中大醫學院均增加相關學額，希望有助紓緩人手不足。她亦希望日後成為會治療及關心病人的好醫生。

被問到近期因反對修訂《逃犯條例》風波，醫警關係變得緊張，楊認為，在醫院「病人無分你我」，不論身分或政治立場，醫生職責是醫治每一個病人；未經病人同意下，醫生需對病人私隱保密。

做義工遇自閉童 盼向心理學發展

除打算讀醫外，其他狀元亦各有興趣及發展路向。就讀英基啟新書院的袁詩明，打算到加拿大多倫多大學修讀心理學。她有親友從事與心理學相關工作，故令她產生興趣。同時，袁詩明做義工時，曾接觸患自閉症等有特殊教育需要學童，當時她花了不少時間，與學童建立關係，故期望日後向相關方向發展。做義工犧牲不少私人時間，袁詩明亦從中學會分配時間平衡學業。今次成為狀元，她感激家人支持。她亦於IB取得雙語文憑，需同時應付母語程度的中文及英文語文科考試。

愛打機小子 擬赴矽谷

就讀英基沙田學院的夏焜昊，打算到美國加州大學洛杉磯分校修讀電腦科學。他自言小時候愛玩電腦遊戲，讀書時對電腦科技感興趣，現仍未決定向何範疇深入發展，不排除人工智能等，希望長遠到矽谷發展。

本港今年狀元共34人，除英基的20名學生外，另外4人來自拔萃男書院，聖保羅男女中學、香港加拿大國際學校和滬江維多利亞學校各有1名狀元。