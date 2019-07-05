被問疏導青年情緒 教局：自殺不是選擇

截至今年初，基金尚餘約96億元，基金督導委員會主席徐聯安昨表示，參考2017年政府成立的8個專責小組提供的建議，2019/20年度的7個優先主題包括STEM教育、資訊科技教育、評估素養、全方位學習、正面價值觀、學生的均衡發展及有效的領導和管理。

優質教育基金推「積極樂觀」撥款

教育局和衛生署2016學年推出為期3年的「好心情@學校」先導計劃，提升學生精神健康。優質教育基金將參考該先導計劃的經驗，於2019/20學年推出「我的行動承諾——感恩珍惜．積極樂觀」撥款計劃，供所有公帑資助學校及已參加幼稚園教育計劃的幼稚園申請，建構正面和積極的校園氛圍，申請資助上限為20萬元，不設名額限制。

被問到新計劃提及「積極樂觀」，是否針對近年學童自殺問題，教育局首席助理秘書長區蘊詩回應，人生一定有挫折，教育界一直希望學生理解，不論發生什麼事，「自殺都不是一個選擇」，盼學生抱着積極樂觀心態。