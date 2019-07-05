生物醫學生繪實驗圖解 助師弟妹學習

感港醫療發展停滯 「每次開同款藥」

謝斯詠在英國高中畢業後回港就讀大學，她認為在港修讀生物醫學才能真正了解行業發展及需求。自小體弱多病的她，認為本港的醫療發展停滯不前，「每次求醫時醫生都開同一款藥，有次到急症室還因診症時間不足而導致誤診，把乙型流感診斷成普通感冒」。她說，相比英國醫療制度，求醫時當地醫療團隊着重與病人溝通，並提供多方面的治療方案。

謝斯詠修讀的生物醫學，同樣重視與病人溝通。她說，政府正推行的發展基因計劃，需收集兩萬名市民基因作測試，當中需基因諮詢專才擔任中介人，她希望從事相關工作解答病人疑難。

製電子學習軟件 盼成教育者

此外，精通畫藝的謝斯詠，現時有為教授繪畫實驗圖解及教材，協助低年級同學學習。她認為，本港在科學的推廣不足，「日本的圖書館有很多科學書，但相反在香港科學書卻被擱置一邊」。故她正製作電子學習軟件及計劃成立網上平台，盼成為生物醫學的教育者，在facebook及Instagram等社交平台向小朋友及大眾推廣科學知識。

另一三年級生陳樂融則因較喜歡與人溝通，二年級暑假期間，她到一間專為生物科技公司申請產品專利及商標等的律師行實習，主要協助處理說明書及專利申請項等文件。她認為工作有挑戰，亦可率先看到未進入市面的新研發產品，期望日後繼續於此範疇發展。