77%教師不滿校本申訴制 教協調查 稱無法妥善處理投訴

76%指學校管理透明度未增

校本管理制度自2005年起實施，至近年屢次發生有關校本管理的負面事件。教協5月24日至6月13日以電郵邀請中學、小學及特殊學校教師填寫問卷，收到603份有效回覆，77.4%認為目前校本申訴機制，不能夠妥善處理教師的投訴；76.3%認為不能增加學校管理的透明度。

教協會長馮偉華稱，校本管理制度運作10多年，過去幾年問題湧現，「不少案例是很極端或很嚴重，如興德學校事件，竟然在此制度下，出現影子學生，胡亂解僱教師等，而去年浸信會沙田圍呂明才小學的帳目混亂，持續了七八年，連教育局出警告信都沒改善」。他又稱，東華三院李東海小學事件仍未有調查結果，但種種指控都是直指「校長專橫」。

曾任校董教師 四成稱難暢所欲言

另一部分是校董會運作問題，受訪的80名曾擔任教員校董的教師中，41.3%人稱不能在會議暢所欲言；43.8%稱不能有效擔任教師與校董會之間的橋樑。有教師反映，在會上表達意見後，經常遭到管理層召見，並增加不必要和不公平的工作量；亦有人反映，校董會討論重要議題時，自己往往需要避席，亦不能查閱有關會議紀錄，無從表達意見。

教協倡全面檢討校本管理制度

馮偉華認為，教育局應全面檢討校本管理制度，建議發出清晰指引，釐清教員校董權責，杜絕對教員校董施加的不合理限制，如不恰當的保密規定、避席要求、限制查閱會議紀錄等。

馮偉華又建議，教育局應督促法團校董會成立獨立調查小組處理嚴重申訴個案，小組成員應加入獨立人士。