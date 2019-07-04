升學中心：文憑試23分 海外可入專科

今次展覽劃分為四大展區，其中三大升學展區提供700間來自18個國家及地區的海內外院校的升學資訊，當中新增澳門及荷蘭的大學。另外設「職業廣場」，提供不同政府部門、公私營機構等職位空缺，部分更提供即場面試。展覽期間有30多場升學及職業專題講座。

教育就業展周末兩日會展舉行

學林社海外升學中心總經理黃奕星說，近年不少學生即使在港獲大學取錄，但仍會選擇到海外升學。他解釋，「當香港讀學位不太困難時，他們會選（海外）值得花錢的課程，這類課程職業保障很高」，此類學生分數在港可能只可入讀普通科目，但在外國已可入讀專科，以物理治療為例，本港的大學文憑試取錄分數約30分，但在澳洲或英國的大學，或只需約23、24分。

黃又說，不少學生只「睇餸食飯」，放榜後着重自己的分數有何本地大學會取錄，「什麼科都去讀」，忽略其分數在海外有更多選擇。

他認為不少海外大學配套較完善，例如有大學為學生安排實習，以助他們畢業後更容易投身職場。黃預計，學生完成學位課程後繼續升學將會是未來趨勢。