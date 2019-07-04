升學中心：文憑試23分 海外可入專科

【明報專訊】中學文憑試（DSE）下周三（10日）放榜，香港中華廠商聯合會主辦「第26屆香港國際教育及就業展覽」，於周六及周日（6日及7日）在灣仔會展舉行。有海外升學專家稱，近年愈來愈多本港學生提早到海外讀書，升大學時亦多選專業學科如物理治療，建議DSE考生因應自己分數考慮到海外升學。
今次展覽劃分為四大展區，其中三大升學展區提供700間來自18個國家及地區的海內外院校的升學資訊，當中新增澳門及荷蘭的大學。另外設「職業廣場」，提供不同政府部門、公私營機構等職位空缺，部分更提供即場面試。展覽期間有30多場升學及職業專題講座。
教育就業展周末兩日會展舉行
學林社海外升學中心總經理黃奕星說，近年不少學生即使在港獲大學取錄，但仍會選擇到海外升學。他解釋，「當香港讀學位不太困難時，他們會選（海外）值得花錢的課程，這類課程職業保障很高」，此類學生分數在港可能只可入讀普通科目，但在外國已可入讀專科，以物理治療為例，本港的大學文憑試取錄分數約30分，但在澳洲或英國的大學，或只需約23、24分。
黃又說，不少學生只「睇餸食飯」，放榜後着重自己的分數有何本地大學會取錄，「什麼科都去讀」，忽略其分數在海外有更多選擇。
他認為不少海外大學配套較完善，例如有大學為學生安排實習，以助他們畢業後更容易投身職場。黃預計，學生完成學位課程後繼續升學將會是未來趨勢。