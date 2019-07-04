港大生辦補習社企助清貧生 出身基層幫助基層 獲馬會獎學金

中學沒零用 不想問父母索錢補習

現就讀香港大學二年級的鄺慶添形容自己是個幸運的人。他12歲從內地來港時報讀多間學校，最終有一間願取錄他入讀小五。

初來港的他要適應語言、學業及社交等問題，幸遇友善的教師和同學幫助，令他學會感恩。出身基層，除了乘車所用的八達通外，鄺慶添沒其他零用錢，中學時會帶飯盒回校作午餐。雖然英文程度較差，但為免加重父母經濟負擔，鄺慶添直到高中獲獎學金，才去補習英文，同時下定決心要更努力，天天閱報學英文，最終在文憑試考獲佳績，入讀港大國際商業及環球管理。

在學之路得到各種幫助，鄺慶添覺得「其他人給了我很大幫助，所以我想幫番人」，兩年前考完文憑試後，決定開一間社企補習社為中學生補習，清貧學生可免費或半費，「有不少學生的家庭與我的一樣，他們不想自己父母經濟負擔太重，不去補習」。曾有學生補習後，通識科成績在班內由最差數十名升至最好數名，鄺慶添看到學生的喜悅，自己亦感開心。對他而言，自己和補習社的導師更像是「大哥哥、大姐姐」，同時為這些中學生分擔日常喜怒哀樂。

補習社收支平衡 盈餘助養兩童

補習社現能維持收支平衡，盈餘透過世界宣明會助養兩名小孩。雖然修讀港大「神科」，但鄺慶添認為「搵錢不是人生最重要，很多東西錢買不到」，他希望畢業後可成立良心企業貢獻社會，幫助更多有需要的人。

失視力自強 中大生同獲獎

鄺慶添是今學年香港賽馬會獎學金得獎學生，會獲資助大學學費、生活費等。另一得獎學生是中文大學一年級生Curtis。中三時，Curtis於短短數月內失去視力，一度因未能上學而感失落，但他沒有自暴自棄，將學習「點字機」等經歷視為「學一樣新東西」，之後亦參加舞台劇表演。他希望嘗試更多新事物，透過自己的力量幫助別人。