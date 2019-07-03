科大教授帶隊 商科生沙中線測沉降

「土木工程與現今社會」課程 連結時事

胡惟忠於科大任教逾20年，四五年前開始任教「土木工程與現今社會」課程，每學期180個名額。選讀的學生來自商學院、人文社會科學學院等，加上沒教科書可用，胡惟忠笑言初時十分辛苦，同時有感土木工程與社會議題息息相關，「永遠只是牛頓力學、或計數是不夠的」，故開始加入不同元素。

為照顧數理程度不一的學生，課堂不會用到太深的數學，學生可學會基本工程知識如力學、大樓結構等。胡惟忠同時將課程緊貼社會問題，學生於專題研習中可選擇到土瓜灣地盤測量有否沉降。

剛過去的學期，約三分之一修讀課程的學生先學習利用相關儀器，如塔尺、平水鏡等，並相隔近一個月先後兩次到土瓜灣測量，再分析及討論完成研習，如商學院學生會分析沉降對附近樓價影響等。

另外， 課堂加入時事討論環節，學生可選此為專題研習，如胡惟忠會與學生探討樓價問題，讓學生多角度了解本港土地、房屋等問題。他亦建議科大購入200部、每部約千元的先進圖形計算器，讓入門班的學生亦可挑戰複雜的計算公式。胡惟忠希望學生透過課程將不同學科知識融會貫通，多關心社會。他本年度獲頒科大卓越核心課程獎，正構思於未來課堂加入與社區重建有關的元素。