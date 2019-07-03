科大校長 史維：認同要譴責暴力 應探討根本起因

科大校長史維表示，日前在立法會綜合大樓發生的事件令人擔憂和心碎（heartbreaking），如很多人所言應譴責暴力。史維認為，司法體系可追究示威者的行動，亦會有判斷，但必須承認不少年輕人和學生示威者明知後果也採取行動，「我們應該討論最根本的起因，從而處理當前面對的問題」。他認為當前急務是要緩和緊張局勢。

須承認不少年輕人明知後果

史維又說，所有持份者應採取開放和善意的（approachable）心態，通過直接對話聆聽對方的想法，「這是困難的，但這一定要做的」；他又表示所有關心香港未來的人，也應盡力建立溝通，認為重複相同的言論（identical statements）和頑強對抗只會帶來更多分歧（divide），亦不是以我們的家的利益為大前提的做法，「香港將是最終的輸家」。

關心香港未來的人應盡力溝通

另外，教資會主席唐家成，與八大校董會、校務委員會主席昨日（2日）亦發聯合聲明，稱相信每個香港市民，即使持不同意見，大家的共同目標都是希望香港繼續是一個多元自由、寬容和平的社會。聲明稱，訴諸暴力以表達意見，無助解決問題，希望各方保持冷靜，在互相尊重的基礎上，以理性協商化解當前困局。

香港中學校長會執委會前晚（1日）清場前發聲明，促請政府立即採取切實可行的方法，廣泛聆聽民意，加強溝通，積極回應市民訴求，盡快恢復社會秩序，並成立獨立調查委員會，檢視香港的系統性管治問題，重建社會互信；又強烈譴責暴力衝擊和破壞立法會大樓等違法行為，呼籲以和平丶理性方式表達訴求。