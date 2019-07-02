第22屆校園記者：自行約訪租借旗袍店 奪6月寫作獎

■得獎作品

「嫣裳記」是香港首間提供旗袍租借服務的店舖。店主翁婷婷（Ding）笑稱店名是某天睡覺時想到的，「嫣」是指嫣然一笑，像少女般很美、很開心，「裳」則指漂亮的衣裳，「希望大家能抱着開心的心情來到這裏，穿一些很漂亮的衣服」。

修讀時裝設計、喜歡古典和懷舊物品的Ding，常在電影看到女星穿旗袍，如《花樣年華》中的張曼玉，發現旗袍很美，但街上甚少見人穿著。及後她於日本、韓國旅遊時租借當地的傳統服飾拍照留念，想到香港有不少地方很美，卻沒人租借旗袍拍照留影，便決定開設租借旗袍店，希望告訴大眾「其實旗袍不老氣，古典服飾都可穿出時尚的感覺」。Ding表示，香港在1960、70年代曾流行穿旗袍，「我最喜歡旗袍看上去只是很簡單的剪裁，但穿上後因為貼身且開衩，走動起來會有若隱若現的性感，很吸引」。

租借旗袍易負擔

店內的旗袍款式多樣且較新潮，Ding說本港有其他售賣旗袍的店舖，大多由上一輩經營，雖然高檔，但她的店較能迎合年輕人口味，包括用料、價錢等。Ding覺得買一件旗袍動輒數千元，未必人人可負擔，而租借旗袍只需300多元，加上店方提供髮型設計、暫存物品方便顧客外出拍照等服務，故很多人願意嘗試，「讓更多人願意接觸旗袍很重要」。

Ding的理念獲顧客認同，例如某次有男顧客與未婚妻同來，閒聊間他認同需要在香港推廣旗袍文化，當時對方發現嫣裳記的公司網頁由於使用免費工具設置，網址冗長，便自費替她買了一個有效期5年的網址域名，令大家只要在網上搜尋引擎輸入店名即可顯示網頁，簡潔方便，讓Ding深受感動。

■得獎感受：日後多發掘感興趣題材

「這次是我首次不經（明報校園記者計劃）安排，自行約訪問，覺得經過今次後，可以多發掘自己感興趣又有意思的題材，嘗試單獨採訪。」校記葉津茗曾在雜誌看到一篇關於本港首間租借旗袍店「嫣裳記」的報道，覺得很特別，希望更深入了解，於是在網上查找其聯絡電郵，自行邀約訪問。她從中獲得很多過去報道沒提及的第一手資料，例如旗袍設計原來很新潮等。

■編輯部評語：題材有趣 內容清晰

報道題材有趣，內容亦清晰流暢，欣賞校記就感興趣的題目嘗試自行約訪。建議可多介紹店的背景及店主與客人的小故事，令報道更豐富，例如開設了多久、顧客多屬什麼類型等。

【文章經編輯刪節】

文：校記 葉津茗（瑪利諾修院學校（中學部）中四）

圖：受訪者提供

文字整理：鄭惠霞