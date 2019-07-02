7個小矮人啟發 理大生製教具管理情緒

理工大學產品設計學4年級生王文偉（Jack），過去數年在小學教畫班，接觸過一些特殊教育需要（SEN）學生，發現他們因表達方式與別人不同，被老師標籤，又親身接觸過自閉症童，知道他們易被刺激，一下子爆發憤怒情緒，大叫大喊。

自閉症童或不知憤怒是何事，Jack就創作了代表憤怒、恐懼、悲傷、厭惡、愛、平靜、快樂的小物。物化了的憤怒，是一件紅色有掌心大小的不規則立體；而「恐懼」則是佈滿長刺的黑色小物。除了以視覺、觸覺呈現，Jack特製了圓形的盤面「聲音板塊」，將小物置於上面，喇叭便會播放代表情緒的聲音，「恐懼的聲音是一種不斷重複，較刺耳的聲音，從30人的問卷調查中，發現很多對恐懼的印象都是重複性、尖刺的感覺」。此教具適合6至12歲的自閉症學童，在社工指導下用。

長期病患手機App 助建良好習慣

互動媒體學生吳漢燊、梁明慧則為糖尿病患者設計一套生活小幫手，有手機流動應用程式（App）、特製的盆栽座枱燈、任務卡。盆栽下方有位置，定時輸出指示卡，患者藉完成小任務，如記錄血糖、跳舞5分鐘，保持良好飲食、服藥及運動習慣；種植盆栽亦為面對長期疾病帶來動力。團隊稱，糖尿病患者若不保持良好習慣，病情會惡化，盼透過作品改變患者心態及行為。理大舉行設計年展至7月20日，展出逾200多項理大應屆畢業生及學生作品，包括上述兩個。