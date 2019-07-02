理大校長履新談闖灣區 學生會不滿未提反修例

擬灣區建分校 主打教育科研協作

理大擬在大灣區城市建分校，但具體選址及詳情仍待校方研究。滕錦光3月獲委任理大校長，當時透過新聞稿及昨天（1日）正式上任的電郵，都提及任內重要任務是大灣區工作。滕錦光昨在信件稱，把握大灣區建設帶來的機遇，既有助於理大的長遠發展，又對大灣區的整體發展有所裨益；他將帶領理大積極參與大灣區發展，在教育及科研協作方面，為香港和區內其他城市的院校樹立良好的楷模。

全球招人才 推動AI機械人技術

滕錦光亦銳意推動國際化及科研，包括積極在全球各地招募頂尖人才，加強跨學科研究和與業界伙伴協作，特別是人工智能和機械人技術，以研究成果為工商業界及社會各界帶來正面影響。他又稱未來數年，理大將拓展環球聯繫以提升影響力，善用龐大的國際網絡推進學術交流，加强學生對多元文化和更廣泛社會議題的理解。

學生會憂分薄資源 下周晤校長

理大學生會會長廖建鈞說，滕錦光未有提及近日社會事件，沒有關心參與反修例示威同學的人身安全，「之前盛傳警方入港大搜宿舍，不論是宿生或是學生，都擔心在校園的安全」。他又指，同學亦憂慮言論自由漸收窄，期望校長釋除同學憂慮。

對於理大視大灣區為重點發展之一，廖建鈞對此有疑慮，如學校發展重心北移會分薄資源，他稱會在下周與滕錦光會面，期望他可多聆聽及關心理大本科生意見。滕錦光將與教職員、學生、校友及其他持份者舉行會議。

理大前校長唐偉章去年12月31日任期屆滿後離任，由常務副校長陳正豪暫任校長，至滕錦光昨日上任。滕錦光是結構工程學者，他1994年加入當時的香港理工學院，曾當教師、科研人員、學生宿舍舍監等，接任前在深圳南方科技大學副校長兼研究生院院長。