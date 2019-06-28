感激3伯樂知遇 青科院長發掘科學新星

問到羅錦團與3名恩師如何結緣？一切要由1999年的聯校科學展覽說起。當時在長沙灣天主教英文中學讀高中的羅錦團，與同學參加聯校科學展，想製作一部以溫差發電的小型發電機，當中涉「熱電效應」等艱深理論，碰巧的是，其中學物理老師畢業於科大物理系，羅錦團經老師介紹，認識在科大任教的吳大琪教授。

中學老師引介科大物理教授

這次「師生」結緣，打開了羅錦團的物理世界， 其後他考上科大物理系，羅說雖然本科無選修吳任教的科目，但會不時到吳大琪辦公室「 打躉」，聆聽教授與博士生及科學家討論物理現象或相關研究， 令他更決心走上學術科研路。及至大學畢業時，吳大琪推薦羅錦團到美國布朗大學進修及攻讀博士，再輾轉結識到他第3名恩師：美國麻省理工學院李雅達教授， 並獲取錄擔任博士後研究員。

羅錦團憶述，「若當年我留在香港，恐怕不能做到今日的學術水平」，自言不是「天才型」學生的他說，最感激的是幾名恩師給他機遇「去見識世界」及學習的自由度，「當年中學時，我想做哪些研究，教師都努力幫我找儀器、找支援」。談到新高中學制，羅錦團說認為學生修讀4個核心科目、即中英數及通識「已佔去大量課時」，導致學生「普遍缺乏具系統性的科學訓練」、「更難言額外培養科學興趣」，因此期望青科院擔當補足角色。

羅錦團說，青科院將主力推動STEM教育，向教師、校長辦講座、協辦科學比賽等，讓中學師生了解前沿的科學發展，「好多學生雖然不是天才，但有做科研天分，我們希望透過這些活動找到這些人才」，另會推廣修讀理科、工程科等的出路，例如數據科學家等新興職業。6月開幕的青年科學院直屬香港科學院，青年科學院院士須在科研領域有優秀表現，目前共有31名院士，遍及不同科學籌疇。