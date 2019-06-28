八大統一衡量五大範疇表現

教資會根據2016年《香港教資會資助高等教育院校的管治》報告建議，3年內與大學多次磋商，制定「大學問責協議」。每份協議都有各大學校董會或校務委員會主席、校長、教資會主席唐家成等簽署。

每校「大學問責協議」3份英文版本文件均有上載教資會網頁，有載列大學與公帑資助有關的職責和責任；另有八大統一的「界別表現衡量標準」，亦有院校自定主要表現指標，兩者涵蓋5個主要範疇，包括學生體驗教與學的質素、研究表現及研究生體驗的質素、知識轉移及公眾參與、加強國際化、院校財務及可持續發展。

影響下一3年期規劃撥款

教資會每3年向政府提交各大學撥款建議，政府在2019至2021學年3年期，合共批出604億元撥款，即每年200億元，各大學取得的撥款額不同。據了解，在下一個3年期規劃（2022至2024學年），「大學問責協議」會是教資會釐定大學撥款額的參考因素之一，「不是剔格仔，達哪項要求就可取得愈多錢，而是作綜合考慮」，舉例如大學有意申請資金開辦新科，教資會便可審視協議內的相關量度指標表現，決定撥款與否。

據了解，教資會考慮到八大各有優勢及特色，協議內預留大學自訂指標部分，強調不是將八大分高低排名，而是「自己比自己」，定期監察大學有否達到早前訂立的目標、不同範疇的表現。

八大另自訂指標

翻查大學協議，在研究表現範疇，中文大學自訂指標包括學生論文被引用在學術期刊、報章雜誌的次數，大學獲得跨學科研究資金及獎項等；浸會大學除了量度研究資金，亦提及主力發展三大範疇，包括創意媒體、健康與藥物研發、數據分析與人工智能。