第22屆校園記者．港乒將黃鎮廷：遇挫不言棄 學會傾訴

文：校記 陳希嵐（香港真光中學，中四）

圖：資料圖片

文字整理：曾嘉敏（文章經編輯刪節）

香港乒乓球隊成員黄鎮廷受訪時，提到成為職業運動員的困難和辛酸，「一開始有時成績可能未如理想」。遇到挫折時，他認為最重要是不輕言放棄，也要學會與人傾訴，接納他人的意見，從中開闊自己的思維，而非鑽牛角尖。

變職業運動員後開朗自信

黃鎮廷又分享他成為運動員後的轉變，「以前我比較靜，沒那麼開朗」。由開始學習打乒乓球，到後來成為職業運動員，他認為這段時光令他逐漸變得開朗、有自信。

身為乒乓球運動員，黃鎮廷表示：「訓練時我們都揹着壓力」。他認為，有時運動員出賽「不是一個人的比賽，而是一個團體的比賽」，故運動員最重要的是先做好自己，在賽場上發揮實力，守好每一球，就已為團體作出很大的貢獻，並且替大家卸去一絲壓力。

黃鎮廷表示，在完成賽場上的責任後，對於自己或隊員的壓力可在私底下視乎情况，再適當調整，紓緩壓力。

對於很多人認為在香港當職業運動員的前途和空間很窄，黃鎮廷有不一樣的看法。他認為香港政府已經開始給運動員投放愈來愈多資源，他們的待遇比以前有顯著改善。他堅信隨着政府投放愈來愈多資源發展體育，運動員的前途和發展空間也會愈來愈廣。

■編輯部評語

欠缺主題 報道零碎

原文誤寫活動主辦單位為「恒生香港」，撰稿時應核實資料，力求準確。引言與文章主要內容無關，應善用引言，帶出報道重點，吸引讀者。報道欠缺主題，只得黃鎮廷零碎的分享，落筆前須先定主題，焦點才清晰。文句尚算通順，但略嫌累贅。引用受訪者的話時，除非口語才可表達其獨特的意思，否則宜用書面語。