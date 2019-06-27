升旗禮變修例風波論壇 英華女學校惹爭議

「學生」拍片批只邀「反對派」

論壇舉行前一天，網上流傳影片，片中一名自稱英華女學校的學生，質疑學校將升旗儀式改為邀請「反對派人士」劉進圖和張達明介紹《逃犯條例》，沒向學生提供建制派論點。

同學感講者持平 校方：一貫平衡

昨日出席論壇的中五級劉同學說，兩講者先分享，然後同學自願參加問答環節。她覺得講者立場中立持平，客觀分享有關知識，盡力解答同學疑問，「無話大力講邊個立場較好」，讓她加深了解修例。兩名講者昨午約3時半離開學校。

劉同學認為，學校每年會有一次升旗禮，現時屬敏感時刻，若舉辦升旗禮或引來部分同學反感，引發更多爭議，校方今次做法是好。她說尊重每個人有自己立場，但網上影片部分內容不實。她說未遇過校內老師會公開表明自己的政治立場，如2014年佔領運動，老師亦無呼籲學生支持或反對。

中一陳同學（化名）認為，校方不應只邀請此兩名嘉賓，「應該請些議員，對件事會清楚點」。聽完講座後，她覺得講者持平，自己更了解事件細節及其他人立場，亦認識了監警會和投訴警察機制等。

學校早前在網頁回應稱一貫以持續平衡信念，邀請不同嘉賓到校分享；原定升旗儀式延至7月4日舉行。