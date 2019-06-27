升旗禮變修例風波論壇 英華女學校惹爭議

【明報專訊】英華女學校昨日把一年一度的升旗儀式改為論壇，邀請資深新聞工作者劉進圖和港大法律學院高級講師張達明介紹修訂《逃犯條例》惹起的爭議；論壇昨午完結後，有參與論壇的學生認為兩名講者在解說時能保持中立，讓同學更了解事件，亦有同學認為若能多邀請議員更好。
「學生」拍片批只邀「反對派」
論壇舉行前一天，網上流傳影片，片中一名自稱英華女學校的學生，質疑學校將升旗儀式改為邀請「反對派人士」劉進圖和張達明介紹《逃犯條例》，沒向學生提供建制派論點。
同學感講者持平 校方：一貫平衡
昨日出席論壇的中五級劉同學說，兩講者先分享，然後同學自願參加問答環節。她覺得講者立場中立持平，客觀分享有關知識，盡力解答同學疑問，「無話大力講邊個立場較好」，讓她加深了解修例。兩名講者昨午約3時半離開學校。
劉同學認為，學校每年會有一次升旗禮，現時屬敏感時刻，若舉辦升旗禮或引來部分同學反感，引發更多爭議，校方今次做法是好。她說尊重每個人有自己立場，但網上影片部分內容不實。她說未遇過校內老師會公開表明自己的政治立場，如2014年佔領運動，老師亦無呼籲學生支持或反對。
中一陳同學（化名）認為，校方不應只邀請此兩名嘉賓，「應該請些議員，對件事會清楚點」。聽完講座後，她覺得講者持平，自己更了解事件細節及其他人立場，亦認識了監警會和投訴警察機制等。
學校早前在網頁回應稱一貫以持續平衡信念，邀請不同嘉賓到校分享；原定升旗儀式延至7月4日舉行。