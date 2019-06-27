倘警隊中大校園招募 學生會：在旁播濫權片

浸大學生會要求禁警校園招募

浸大學生會外務副幹事長梁兆玉稱，暫未聞警方會到校園招募，但若日後有相關情况，會透過不同方式表達訴求，向校方要求禁止。她稱警方紀律混亂、濫用刑罰、無視市民訴求，有愧人民公僕之名。

中大學生會會長蘇浚鋒說不會阻止警方入大學做招募，但會在警方攤位旁「反宣傳」，「就如現時有人在社區播放警方濫權的片段，展示警方執法行為的事實」。蘇稱，據他了解，警方入中大招募及宣傳不算常見。

科大拒學生會要求禁警招募

史維：正如不禁反政府政策活動

科大學生會日前與校長史維會面及遞交請願信，表示科大同學在6月12日衝突中遭警方以催淚彈、胡椒噴霧、橡膠子彈等暴力對待，仍未獲平反，認為在警方就暴力對待向市民道歉、政府收回「暴動」定性、成立獨立調查委員會處理警方涉嫌濫權前，校方應禁止警方於科大校園招募。

史維之後向全校發信，稱大學包容及開放多元聲音，並不適宜禁止警隊在校園招募，正如不應禁止反政府政策活動。

根據警方網頁，每年10至12月設「輔警大學生計劃」公開招募。本報向八大查詢警方校園招募安排，嶺大表示沒有計劃於校內舉辦同類活動。中大表示過去曾舉辦校園招募日及講座，包括不同紀律部隊。浸大稱，新學年的就業輔導項目仍在計劃階段，未有具體資料。理大稱，學校「職位空缺系統」會不時刊登私人機構及政府各部門所提供之工作及實習機會。教大、港大分別指出，會向同學提供不同行業的就業資訊。城大回覆，警方近年並沒有在校內舉辦招募活動及輔警大學生計劃的講座。

明報記者