鮮魚行迎金禧 盼學生「有受有施」

近年多辦義工 日用品「獎勵」非「救濟」

港九鮮魚行總會1969年創立鮮魚行學校，是大角嘴第二間資助小學。在校派罐頭午餐肉、即食麵，補足窮學生三餐，是其代表事迹。「校長哥哥」施志勁從「校長爸爸」梁紀昌接棒近4年，他稱學校近年多推動義工服務，基層學生不是只接受援手，也要心存感恩貢獻社區。學生取罐頭、洗頭水等日用品非不勞而獲，「學校以獎勵形式發放，學業、操行做得好才有，這些不是救濟物資，而是憑自己努力取得，幫到屋企」。

兩度瀕殺校今「收到盡」 嘆空間不足

10多年前兩度瀕臨殺校，現在收生穩定。施志勁稱，目前校舍課室盡用，每級開兩班，可謂已「收到盡」，相信暫時不用擔心殺校問題。他說校園空間不足，只有一個有蓋操場兼用禮堂，最想要真正的操場供學生活動。

學校趁校慶成立的「思源館」昨開幕，放置校史展品，盼教學生飲水思源，館內部分空間作不同科目多媒體學習。擔任主禮嘉賓的行會成員兼立法會議員葉劉淑儀致辭稱，多年前在旺角任行政主任時已認識鮮魚行學校校監，該校「走到今日絕對不容易」。葉太說，良好教育不是純粹求分數，要像該校格言（校訓）「樸誠勇毅」，「跟我們警隊（忠誠勇毅）差一個字而已」。葉太又說，勇敢有很多種，「有些人純粹在街上勇武，有些是真正的大勇，即是展示很大的寬宏，好大的包容，好大耐性的力量去化解社會上的紛爭」。

新移民家庭讚教師耐心

數年前從內地來港的姚女士，其女兒就讀該校小二級，她說女兒本身不諳粵語，家中又沒有語言環境，幸得教師細心指導；女兒說，曾因在校表現良好，獲贈超市禮券和米，有助提升自信心和學習動力。兒子就讀該校小五的家長藍女士表示，兒子有過度活躍症和讀寫障礙，很多時情緒波動較大，學習較慢，不能完成功課，甚至不願意上學，但教師很有愛心教導。