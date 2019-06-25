學生活動津貼 逾17萬童受惠

楊潤雄昨在教育局網上專欄「局中人語」撰文，指行政長官於2018年《施政報告》提出的「全方位學習津貼」將於新學年推出，每年預算開支為9億元。當局會舉辦簡介會講解津貼運作細節及解答疑問，稍後會推出相關專業發展培訓及考察交流活動，支援教師推展全方位學習。

另一筆新增的「學生活動支援津貼」，總開支約為8500萬元，支援有經濟需要中小學生參與多元化活動，如生命教育、領袖訓練計劃、制服團隊、各類體藝訓練等。楊潤雄表示，教育局於2019年初成立總額達25億元的「學生活動支援基金」，運用基金投資回報推出恒常的「學生活動支援津貼」。

楊潤雄稱，預計在2019/20學年，全港約有17萬名中小學生領取綜援或全津，學校可運用「學生活動支援津貼」支援該類學生，也可支援校本評定為有經濟需要的學生，故此估計多於17萬名學生可受惠此津貼。他又稱學生是香港社會未來的希望，深信大家的付出並不會白費，所培育的孩子定能立足於充滿挑戰的未來世界。