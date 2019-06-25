恒大報讀增五成 熱門科4爭1 內地逾千申請

何順文昨與傳媒茶叙時表示，慶幸恒大收生未有受近年中六生人數下跌影響。今年申請首年入學人數比去年同期多約四至五成，相信與學校正名有關。他預料DSE放榜後競爭會更激烈，希望學生及早提交申請。新學年最多學生報讀的5個課程，包括「金融分析工商管理」、「人力資源管理工商管理」、「管理學工商管理」、「市場學工商管理」和「新聞及傳播」，平均每個課程約200人報讀，每4人爭一個位。

按教育局規定，自資院校收內地生不可多於上一學年總學生人數10%，恒大今學年共收約20名內地生。何順文稱，新學年現時收逾1000個新生申請，但因學額有限，最多只可收百多名內地生，加上需提供宿舍等配套設施，相信內地生申請入讀競爭亦激烈。他又稱，校方過往曾到內地加強推廣，學校亦設課程諮詢日，讓內地家長與子女到校了解課程，招收內地生工作會分階段一步一步來。同時，他希望政府可放寬自資院校收內地生的上限。

環球商業收生料18分

另外，恒大新學年共5個課程納入「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP），如「精算及保險」、「管理科學與資訊管理」等課程，新入讀學生獲資助後首年學費約4萬。何順文表示，校方過去兩年向教育局申請將另外3個課程，包括「融合媒體及傳播科技」、「文化及創意產業」及「商務翻譯」納入SSSDP，但未能獲批。校方會繼續爭取，期望日後有更多課程獲資助。

恒大今年新增「環球商業管理工商管理」學士課程，學額約30個。何順文相信，課程會受學生歡迎，有一定競爭。他估計新課程收生分數約18、19分，與去年學校平均收生分數相若。有別於過往大類收生形式，新學年恒大3個工商管理課程包括「專業會計學」、「金融及銀行學」和「市場學」將獨立收生。 何順文解釋，改變是因應學生要求，讓學生比以往更早選好主修科，會更安心。他又指課程設彈性，學生可因應自己能力及興趣提出轉科。