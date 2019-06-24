中四生研「機械魚」 清海洋垃圾

紅外線偵測 內置GPS追蹤

有份研發「垃圾魚」的張芷瑜表示，兩三個月前從新聞得悉本港海洋污染問題嚴重，他們前往龍蝦灣考察，發現該處滿佈塑膠，遂構思「垃圾魚」。他們設計的「垃圾魚」外形、顏色恍如真魚，雙目則為相機，拍攝海洋生物動態，以紅外線偵測垃圾位置，將此吸入「垃圾魚」口中，並內置GPS定位，供工作人員追蹤位置。

張芷瑜稱計劃製作20至30條「垃圾魚」測試，檢視可清理的垃圾量及機械損壞狀况，盼日後放在遊人眾多及較多垃圾的海灘應用，避免海洋生物誤吞垃圾而死亡，保育生態；她亦認為市民要從生活習慣着手改變，政府應加大力度推動「走塑」，提醒市民盡量減少使用外賣膠盒和膠袋。

另一獲獎隊 VR呈現珊瑚白化

他們的項目獲「第一屆海洋公園國際STEAM保育大賽」的STEAM行動項目最佳創意獎。比賽邀請學生就解決各環保議題提交計劃書。另有獲獎的明愛粉嶺陳震夏中學學生，花約3周製作虛擬實境（VR）影片，以魚缸為拍攝場景，呈現珊瑚白化、小魚突然被大魚網捕捉情况，希望觀眾代入魚類第一身視角，了解海洋被破壞後果。