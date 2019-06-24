理大環保App 師生走塑換禮品

理大校園可持續發展處長陳秉德說，GreenCoin理念源於商店常用的「儲印花換禮物」，「最初曾考慮用實物『儲分卡』，但現今科技發達，我們便想不如用App？」陳秉德及團隊找來校內電子計算學系專任導師吳曉峰開發系統，再加上校內IT部門支援，GreenCoin便應運而生。

回收膠樽走餐具 換優惠券環保用具

吳曉峰說，GreenCoin操作方便，用家每完成一次環保行動，以理大帳戶登入程式，再用手機「掃一掃」二維碼，即可獲得一個代幣，而可供換領的禮品亦多元化，15至30個代幣可換環保禮品如餐具、可重用雨傘袋；10個可換3元飯堂優惠券，其餘包括換領校內文化活動門票及使用健身室。

GreenCoin原理簡單，但推行時牽涉不少部門，用家目前只能透過兩個途徑獲取代幣，包括在校內膠樽回收機回收，或指定飯堂叫外賣「走餐具」。陳秉德稱「要逐步做」，因實際技術操作有難度，「例如我們在招標時須要求供應商，回收機能生成二維碼」，部門正研究拓展在鋁罐等回收都可獲取GreenCoin。

研不同「玩法」 盼吸引長用

GreenCoin今年4月推出，至本月中已吸引逾700人下載，學生及教職員比例約各佔一半，總計發出超過8000個代幣。用家之一的理大職員黃婉儀說程式易上手，加上禮品實用，吸引身邊同事下載，「例如買飯時，未必有機會堂食，大家都會帶餐盒」。

為令GreenCoin吸引用家，吳曉峰稱將在程式推出不同「遊戲玩法」，例如「獎勵時間」，即用家在指定時間完成任務可獲贈雙倍代幣，「我希望App能像手機遊戲般，吸引用戶長用」。