自資教育聯盟候任主席 盼SSSDP餘額開放他校

被問到快將卸任的感受，阮博文形容過去「是艱苦的6年」，因近年學生人數由7萬不斷下跌至4萬多，但8間資助大學學額維持1.5萬人，故自資院校有一定壓力，特別是新院校收生有一定困難。本身是理工大學專業及持續教育學院院長的阮博文指出，各間院校「應對好好，這麼久未有一間倒閉」。阮博文又稱，學生人數會一直下跌到2020年，各間院校皆有應對措施，如不止針對文憑試考生，亦開辦成人教育、持續進修等課程。

將卸任阮博文︰各校應對好好無倒閉

今年7月1日接任主席一職的鍾志杰稱，相信未來有新挑戰。他指，因應學生人數下跌，相信要開拓更多新課程，貼近社會需要，如因應人口老化等需增加護理、金融科技等課程。鍾志杰亦希望，政府提高指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）的透明度，認為現時「不清楚哪間院校可申請SSSDP」。他又表示，現時有部分SSSDP課程學額收生不足，建議政府可將剩餘的學額，開放予其他自資院校。

被問到八大開辦的自資課程有「庫房水浸」情况，阮博文稱，各大院校情况不同，不能單看盈餘。他說，不少院校多年前曾貸款建設校舍等，現時需連同利息一併還錢，院校需有一定準備，「無盈餘怎還？」他又稱，自資院校是非牟利辦學團體，「錢一定要留在學校，放在學生身上」。