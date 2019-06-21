拍片記活躍症表弟日常 公大藝術生盼去除標籤

公大今日至7月1日舉辦「創意藝術畢業展2019」，展出畢業生約100件作品，有相片、動畫、實驗短片、微電影、多媒體及立體裝置等，免費予公眾參觀。創意寫作與電影藝術學生李婉儀拍攝長近50分鐘紀錄片，主角是患過度活躍症的毅恆，小時被人嫌棄，爸爸以為他頑皮經常罵他，又偏愛天資聰穎的妹妹，令毅恆自感沒存在感，自卑、羨慕妹妹，又試過常常做不同行為吸引爸爸注意。毅恆沒得到父愛，爸爸最終亦選擇離他們一家人而去。

Joyce稱，看兩兄妹的背景，生活在單親家庭，哥哥又有過度活躍症，以為很悲傷，但其實他們生活好快樂，「令我反思，有過度活躍症是否一定只是悲慘，全部都不是正常人？生活其實有悲有喜」，亦正如片段所呈現的一家三口生活不輕鬆，但日子美好和愉快。

小朋友角度理解「有悲有喜」

不少紀錄片都取自父母角度，如何照顧患過度活躍症的子女，Joyce稱希望從另一角度理解，「小朋友不會覺得過度活躍症是很大的問題」，而她所見，哥哥毅恆說話多多，時常爆出金句，令家人都哭笑不得；兩兄妹相處融洽，雖然哥哥毅恆學業及課外活動成績不及妹妹，但沒因此自卑，會說笑道「自己大過妹妹」。

另外，亦有學生眼見自由行旅客「入侵」自己居住的土瓜灣，日常生活環境變得愈來愈陌生，分不清「誰是主，誰是客」，他將對家園的傷感，以相片呈現，列印成一系列明信片，向大眾分享「土」生「土」長土瓜灣人的故事。