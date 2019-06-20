學校修葺資助 4年增八成

總預算增至逾10億

教育局稱，考慮撥款時會優先考慮及處理在法例及修葺上必須的項目，例如涉安全、健康和衛生等項目，2015/16至2019/20財政年度間，涉及必要修葺項目的申請均全數獲批，其他修葺及改善工程項目申請近兩年則平均約五成獲批。

另外，局方於今明兩年，在基本工程儲備基金額外預留10億元，推展有時限小型內部改建工程計劃，供「火柴盒式校舍」以外600多間非按現行標準興建校舍的學校申請，做類似加裝活動間隔牆等簡單小型內部改裝工程。

今年小型內部改裝工程申請期已於本月6日截止，教育局稱暫未統計申請數字，由於個別學校申請的改裝工程、以至相應的工程時間與開支不同，正着手整理申請，會盡快就建議與有關學校商討及跟進安排，亦會按現行機制，就該計劃每年預計的現金流需要，通過基本工程儲備基金的整體撥款，向立法會財務委員會申請撥款批准。