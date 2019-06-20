修例牽連 5泛民棄撐理大擴建 建教學樓獲工務小組通過

表態不滿未撤修例

立法會工務小組昨早開會，是今個立法年度最後一次會議。理大擬建的教學大樓位於何文田斜坡的政府土地上，計劃為康復治療科學系和眼科視光學院提供額外教學及研究設施，工程費用14.18億元，理大計劃今年第三季動工，2025年完工。

民主派議員在會上皆提及反修例風波，理大前導師、熱血公民鄭松泰發言開首稱：「對舊同事先說不好意思，在目前的政治氣氛，政府沒有承諾不檢控示威者，所有關於政府的撥款，原則上都不可支持，因為這是殺人的政權。」他又憂慮港鐵沙中線通車無期，影響新大樓的交通配套。

鄭松泰：不撤控 政府撥款全不撐

人民力量陳志全稱，擴建校園令同學得益，項目本身沒太大爭議，「但如果你今日在學校問同學，他們最關心是什麼？是擴建校園撥款，還是撤回（修訂）逃犯條例、撤銷對學生的檢控？」他呼籲政府不要在大學校園、宿舍搜捕學生，又預示特首未來將派糖予大學、學生「收買人心」。

工黨張超雄亦要求特首林鄭月娥下台，批評她厚顏無恥，無資格做特首。除就近日風波表態，議員亦關注理大日後維修及保養大樓的財政負擔。文件顯示，與工程計劃有關的額外經常費用會由理大承擔，不會轉嫁至學費及增加政府的經常財政負擔。教資會回應稱，按一向政策，項目建造以後的經常開支由大學支付，若有困難可再商討。

議案最終在18票贊成，1票反對（鄭松泰），4票棄權（張超雄、范國威、楊岳橋、陳志全）下獲通過，將提交財委會審批撥款。