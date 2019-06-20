修例牽連 5泛民棄撐理大擴建 建教學樓獲工務小組通過

【明報專訊】立法會工務小組委員會昨開會通過理工大學逾14億元工程項目，在何文田興建一座眼科視光學院和康復治療科學系的教學及行政大樓。數名民主派議員均於發言時稱支持該項目，惟因政府仍未撤回修訂《逃犯條例》及撤銷對示威者的檢控，故沒有投贊成票。熱血公民鄭松泰稱，政府沒承諾不檢控示威者，所有關於政府的撥款原則上都不支持。
表態不滿未撤修例
立法會工務小組昨早開會，是今個立法年度最後一次會議。理大擬建的教學大樓位於何文田斜坡的政府土地上，計劃為康復治療科學系和眼科視光學院提供額外教學及研究設施，工程費用14.18億元，理大計劃今年第三季動工，2025年完工。
民主派議員在會上皆提及反修例風波，理大前導師、熱血公民鄭松泰發言開首稱：「對舊同事先說不好意思，在目前的政治氣氛，政府沒有承諾不檢控示威者，所有關於政府的撥款，原則上都不可支持，因為這是殺人的政權。」他又憂慮港鐵沙中線通車無期，影響新大樓的交通配套。
鄭松泰：不撤控 政府撥款全不撐
人民力量陳志全稱，擴建校園令同學得益，項目本身沒太大爭議，「但如果你今日在學校問同學，他們最關心是什麼？是擴建校園撥款，還是撤回（修訂）逃犯條例、撤銷對學生的檢控？」他呼籲政府不要在大學校園、宿舍搜捕學生，又預示特首未來將派糖予大學、學生「收買人心」。
工黨張超雄亦要求特首林鄭月娥下台，批評她厚顏無恥，無資格做特首。除就近日風波表態，議員亦關注理大日後維修及保養大樓的財政負擔。文件顯示，與工程計劃有關的額外經常費用會由理大承擔，不會轉嫁至學費及增加政府的經常財政負擔。教資會回應稱，按一向政策，項目建造以後的經常開支由大學支付，若有困難可再商討。
議案最終在18票贊成，1票反對（鄭松泰），4票棄權（張超雄、范國威、楊岳橋、陳志全）下獲通過，將提交財委會審批撥款。