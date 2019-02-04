中三生罷考TSA反修例 校長會籲學校彈性處理

關注組稱40校學生響應

發起罷考中三TSA的「香港中學生逃犯條例關注組」上周發起聯署，稱面對當權者無情無理的壓迫，要奮力對抗強權，以罷考中三TSA對抗政府欺壓。關注組昨向本報稱有3500人聯署，據他們統計，最少40間學校的學生響應罷考。

五邑司徒浩中學日前發通告稱，近日因應港府修訂《逃犯條例》引發大型社會運動，作為教育工作者，校方一直保持中立角色。若學生經家長同意後選擇罷課及罷考TSA，可帶同已簽署的家長信回校，學校會安排場地予同學自修，亦可留在家中自修。

靜坐自修 交白卷寫口號

副校長陳麗儀昨向本報表示，學校以理性及開放態度，尊重同學的表態。昨日校內共13名中三學生罷考TSA，並於禮堂自修。她說，校長曾到禮堂了解學生情緒及意見並作分享。禮堂內亦展示修例相關資訊，讓學生了解不同意見。

德愛中學亦有學生發起罷考中三TSA，據了解有24名學生參與，他們在操場靜坐。她們早前發的聲明稱港府漠視民意，促撤回《逃犯條例》修訂方案，罷考學生需交家長信，校方不會有處分。

中學校長會主席鄧振強稱，收到數名校長反映，有中三學生應考TSA時，在試卷寫口號表達立場，亦有人交白卷。

他稱，近日處於非常時期，社會動盪，學校難免受影響，面對學生以他們方式表達意見，學校可彈性處理。

考評局發「考生異常行為」指引

據了解，考評局昨早就「考生異常行為」向各中學發指引，提及若有考生故意塗污、撕毁試卷、評估期間呼叫口號，監考員應馬上制止或處理，若情况持續，可將事件詳情記錄於「紙筆評估總結表」。若學生缺席，亦按一向做法，在「考生出席紀錄表」上點選「缺席」，把事件記錄在「紙筆評估總結表」內。

明報記者