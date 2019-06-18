學生寫VR體感遊戲 鼓勵長者運動

VTC的香港知專設計學院（HKDI）及香港專業教育學院（IVE）李惠利院校在調景嶺校舍辦年度設計展，作品有動畫、時裝、日用品等，展期至周日（23日）。其中一個作品主題是關注長者需要，HKDI 4個課程的學生設計名為「Reality」互動遊戲，用了虛擬實境（VR）、體感遊戲、擴展實境（AR）技術。遊戲為長者而設，他們可透過平板電腦的觸控屏幕自創遊戲中的背景音樂，走入虛擬世界捕捉音樂精靈。

長者手杖懂彈起便撿拾

有學生設計了一款便利長者使用的手杖「Sidekick」，即使手杖掉於地上，長者只需輕輕一踏，手杖便會「彈起」，讓長者輕易撿回。

另有學生關注社會議題，如人口老化、傳承香港本土文化、環保的可持續發展、都市人的生活壓力等。HKDI基礎課程文憑（設計）畢業生林世文設計名為「上車」的桌面遊戲，玩家遊戲前會先抽出自己的角色，如「公屋住戶」，最快儲到40萬元「上車」的玩家勝出。