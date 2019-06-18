學生發起罷課反修例 中學辦公民課增了解

明報記者

香港道教聯合會鄧顯紀念中學校長劉志遠說，6月12日立法會外衝突後，校內有學生提出罷課，當時學校正值考試周。校方與有關學生溝通後，學生亦同意校方將設公民教育課，「讓學生平心靜氣去了解這件事」。他又說，邀請了任職記者或大律師等的舊生屆時分享，「就他們的所見所聞講解不同專業人士的看法」。

邀記者大律師舊生分享

劉志遠說，除中三級學生因應考TSA外，其餘全部學生都會參加此公民教育課。他認為，此安排既不影響原定的校內考試，亦可讓對事件不認識的學生更清楚了解。他又指學校一直與家長緊密聯繫，了解學生的情緒及安全，校內學生情緒普遍穩定。

身兼灣仔中學校長會主席的聖公會鄧肇堅中學校長戴德正說，現時學生情緒未見受太大困擾，學校現時正值考試，故校方正構思如試後設祈禱會等活動，讓學生表達情緒及意見。他又說，知道其他學校有學生6.12後情緒受影響，如會哭、感到害怕或不知所措，經老師及社工傾談和輔導後，學生情緒已穩定。戴德正稱，學校無法阻止學生參加示威，希望他們事前通知家長，教師亦會與參加學生保持聯絡，提醒學生注意安全等。

教協聯署促教局停施壓

另外，教協昨日發起聯署，譴責教育局長楊潤雄本月13日向全港學校校監及校長發信，違反教育專業。聯署要求局方收回信件、 停止以行政手段向作出社會參與的教師施壓，及就事件向全港教育界道歉。教協會長馮偉華說，因近日收到不少教師就事件表達不滿，故發起聯署。教協昨日亦有「白衣行動」，呼籲教師穿白衣回校表示反修例。馮說，以學校為單位，共40多間學校部分教師響應，最多的一間有20多名教師。

教局指發信恰當有必要

教育局表示，據了解，整體而言昨日全港學校運作正常，校內氣氛平靜。局方又指出，向全港學校發信是有必要和恰當，重申其重點於學校在處理目前特殊情况時，須貫徹秉持專業原則。