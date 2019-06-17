青協4日接80求助 社工籲家長勿言「書又唔見你讀」

青協稱，上周三（12日）起，4天共收到約60人透過網上輔導或電話熱線求助，單是上周六（15日）晚上10時至12時，已處理10宗。

會不自覺流淚 籲暫離媒體

青協業務總監徐小曼稱，青年感無力、無助，夾雜憤怒、失望，不自覺地流淚等。她稱，部分人與身邊人立場不一，「返到屋企唔講得，即使立場一樣的朋友，意見未必一致，如談及『溫和、和平（示威）就有用？』都會引起衝突」，建議若有感自己已鬱鬱不歡，要暫時不要看媒體，暫停數小時抽離一下；避免與意見不一人「過分討論」，先各自沉澱一下。

青協又指出，另一個家長WhatsApp專線（6811 2959）亦收到約20宗家長求助，包括如何與子女溝通，安撫子女情緒等。香港小童群益會設立有關《逃犯條例》社會事件家長支援專線（9084 6924），建議家長勿與子女爭論政治立場與他們的日常表現掛鈎評論，如學習欠佳等同不明白、無主見等（見表）。

知父母不認同 子女寧不說

香港基督教女青年會青年及社區服務總主任蘇艷芳說，觀察到近日多了青年有情緒困擾，「不開心、忟憎、沉默、整個氣氛麻麻哋」，她稱，部分學生不在前線參與，但看到新聞都會感無奈，尤其是家人未必與其持相同立場，更會無奈到不欲多談。

當父母與子女觸及對事件立場的話題，蘇艷芳稱，家長要保持心平氣和，「不要一開始已將立場加諸子女，先聆聽子女意見、感受，了解他們為何有此決定或行動」；她稱，有時子女知道父母一定不認同他們的決定，如去遊行，罷課表態等，寧可不說。

倡家長表達意見但勿說教

蘇艷芳建議家長可與子女表達意見，但不要說教式談論，如翻舊帳「書又唔見你讀好，呢啲你就咁投入」，直接批評「阿仔你千祈唔好學佢哋」、「做嚟有咩用」，或代與代比較，如「我個年代仲辛苦」等。