衛署助30校訂推廣健康策略

上述計劃有18間小學、11間中學及1間中學暨小學參加，衛生署評估成效後再考慮是否推展至全港學校。衛生署家庭及學生健康服務顧問醫生鍾偉雄表示，署方會先為參加學校及學生評估，檢視學校在保健與健康、學校環境、家校與社區連繫、校風與人際關係等方面的發展強弱，而評估指標是參照世界衛生組織，他舉例「 有些學校可能已在推廣體育做得好，但在推廣健康飲食方面表現稍遜」，署方會協助學校以校本形式訂立策略。

明愛聖若瑟中學校長謝洪森說，將來會參加計劃，認為在政府及專家支援下，學校推廣健康運動時所遇阻力會較小。路德會沙崙學校校長任竹嬌則稱，當初獲邀參與計劃時，亦思量會否增加學校額外工作量，但最終決定參加，她指「香港很多『繁忙兒童』，下課後要補習，休息及玩樂時間也不足」，認為需一套完整策略，讓家校合作改善現象。