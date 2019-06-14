衛署助30校訂推廣健康策略

【明報專訊】衛生署在2015/16至2017/18學年調查發現，本港學生睡眠及運動時間不足，4%中學生及8%小學生每天有一小時體能運動，有近八成中學生及近四成小學生，每日睡眠少於8小時。衛生署計劃於2019/20至2020/21兩個學年推行「健康促進學校計劃」先導計劃，協助30間中小學「度身訂做」健康推廣發展策略，在體能、飲食、精神及社交四方面入手，幫助學童建立健康生活習慣。
上述計劃有18間小學、11間中學及1間中學暨小學參加，衛生署評估成效後再考慮是否推展至全港學校。衛生署家庭及學生健康服務顧問醫生鍾偉雄表示，署方會先為參加學校及學生評估，檢視學校在保健與健康、學校環境、家校與社區連繫、校風與人際關係等方面的發展強弱，而評估指標是參照世界衛生組織，他舉例「 有些學校可能已在推廣體育做得好，但在推廣健康飲食方面表現稍遜」，署方會協助學校以校本形式訂立策略。
明愛聖若瑟中學校長謝洪森說，將來會參加計劃，認為在政府及專家支援下，學校推廣健康運動時所遇阻力會較小。路德會沙崙學校校長任竹嬌則稱，當初獲邀參與計劃時，亦思量會否增加學校額外工作量，但最終決定參加，她指「香港很多『繁忙兒童』，下課後要補習，休息及玩樂時間也不足」，認為需一套完整策略，讓家校合作改善現象。