航空營運文憑 五大範疇可實習

因應本港國際機場擴建，為確保航空業穩定及有高質素人才，香港國際航空學院推出「航空營運文憑」課程，學額共80個，學費24,000元，有待審批獲「海運及空運人才培訓基金」資助。課程發展總監馬惟健稱，課程包括一個月理論課及12個月工作實習。理論課包括實地參觀和業界人士分享等，如學生可參觀機場停機坪，了解各工作崗位；同時亦設就業輔導，協助學生了解專長，揀選適合的實習崗位。

學額80個 資歷架構第三級

工作實習方面，市務推廣及商務合作總監黎健坤說，航空業不止需要機師或空中服務員，實際上有不同工作崗位。修讀課程的學生可於五大範疇，包括飛機工程、客戶或地勤服務、停機坪或飛行運作服務、航空貨運及航空配餐，選擇實習工作，並會獲與相同職位全職員工相若的月薪。學生實習期間，須每月到學院上課兩天。馬惟健稱，完成課程後學生等同資歷架構第三級，除可就業，亦可升讀各大專院校副學士學位或高級文憑等。

學院明日起會舉行多場課程諮詢日，並設即場面試，黎健坤說，課程適合「不喜歡坐在課室的同學」，報讀要求為今年10月31日或之前，完成香港高中課程或具同等學歷的18歲或以上人士。他說，報讀者最重要是對航空業有熱誠，亦會設簡單筆試。