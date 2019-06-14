東華邀港大審視學校管治制度 教師墮樓小學 校長仍休假

東華三院執行總監蘇祐安受訪時稱，事發後，一直與李東海小學校長羅婉儀的家人聯絡，她仍在休假，何時復工要視乎醫生決定，相信休假會持續多一兩個月。

他稱，早前委任了署理校長，學校一切如常，「希望大家向前望」。其後學校法團校董會委託5名校外者，組成獨立調查委員會徹查，蘇祐安稱是獨立、保密工作，他唯一所知的是委員會已於5月中面見他，籲外界予耐性、時間委員會審視事件。

其他針對東華屬校投訴之後亦浮現，蘇祐安稱，理解當時氛圍，部分意見或「情感行先」，他們全數檢視過屬校個案，但部分投訴時間距離現在久遠，涉事同事已離任，未必可翻查；亦有部分個案屬實，如「有部分老師表現不達標，感覺到（學校管理層）壓力」。他稱，有關事件已向該校教職員交代，召開家教會大會向家長解釋，整體而言，被批評的學校大致運作正常。不過他稱，很多消息提供者不是當事人，部分是道聽塗說，但不論如何都有逐一檢視。

獨立委員會仍在調查

蘇祐安稱，辦學團體認為現行聆聽或處理老師投訴制度行之有效，但任何制度都有改善空間，故此已聯絡港大社會科學學院協助，希望在暑假審視學校管理制度守則、規條、《資助則例》對辦團要求，再於新學年收集中小幼、特殊學校2000名前線教職員的意見，有系統、獨立地檢討處理投訴、學校管治機制，之後再進一步完善；強調整個檢討是希望前線同事無壓力之下做，內容保密。

蒐2000前線教職員意見

蘇祐安稱，事件沒有打擊他們辦學信心，仍在籌辦新的資助小學、幼稚園，暫無計劃開辦收學費的直資學校。