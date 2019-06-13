皇仁百生黑衣考試反修例 校方：不阻撓不處分

有中學生愛丁堡廣場出席罷課集會

就反對修訂逃犯條例，中學生有不同行動，部分人響應罷課，到中環愛丁堡廣場出席罷課集會；亦有不同中學生發起白絲帶行動，在校服掛上或在學校派發白絲帶。

發起人籲同學做正直的事

傳統名校皇仁書院昨有學生及舊生發起黑衣考試及靜立抗議行動；另外有社會科學學會的同學派白絲帶。皇仁書院關注組聲明指出，周日市民上街抗議政府強推逃犯條例，全球各大傳媒都以香港百萬人遊行作頭版，各國政府亦已開腔警告修例後果，但政府依然漠視民意，「在政府一次又一次不肯回應香港市民的訴求，我們亦要絕不氣餒……就讓我們負上香港未來的責任，與一眾皇仁兄弟做正直的事」。

皇仁書院關注組召集人、舊生朱同學稱，有約100名中一至中六的同學參與黑衣考試行動。他說今次行動是希望同學有一個渠道可以發聲，亦要讓初中同學學習參與社會運動，由和平方式起步，相信能鼓勵更多初中同學參加。朱同學稱，皇仁校風一向自由，過往在2014年「雨傘運動」，學生都可罷課及戴黃絲帶，今次因為正值考試，行動較少。

皇仁書院凌副校長回覆本報查詢時稱，學校尊重學生和平理性表達意見，就穿黑衣的行為，不會阻撓或處分學生；又指沒有人因罷課而告假。

此外，直資學校香港神託會培基書院日前向家長發通告，稱就修訂《逃犯條例》引起的社會爭議，昨舉辦論壇讓師生表達意見。