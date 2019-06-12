調查：學生迷社交媒體 生活滿意度較低

中大香港亞太研究所「青年研究中心」與教育研究所「香港學生能力國際評估中心（HKCISA）」合作，於去年3至5月進行「學童身心靈健康評估計劃（HBSC）」研究，並將本港數據與其他40多個國家和地區比較。研究團隊隨機抽樣在7間小學及9間中學，以問卷向2711名小五、中一及中三的學生調查。

學者：沉迷網絡壓縮溝通時間

研究發現49.1%學生每日平均上網逾3小時，接近成癮水平。調查發現，學生愈沉迷社交媒體，生活滿意度與自評健康狀態的表現愈差。以最高10分計算，高度沉迷者的生活滿意度為5.95分，並無沉迷者得分7.23；在自評健康狀態方面，最高4分，前者分數為2.58分，較後者2.89分低。中大青年研究中心主任馮應謙解釋，沉迷網絡會壓縮和他人溝通時間。

另外，調查發現68.2%學生過去半年每月最少出現一次心情低落。情緒症狀最多者，生活滿意度為6.12分，自評健康狀態為2.49分，較低症狀者差。欺凌行為方面，網上受欺凌者在上述兩項指標都錄得最低分，分別是6.12及2.53。

學生身心影響 家庭支援效果最顯著

研究同時分析家庭、教師、同學及朋友支援對身心健康的影響，發現其中家庭支援的效果最顯著。高家庭支援的學童在生活滿意度及自評健康狀態的評分都是最高，分別為7.75及2.99分；低家庭支援的學童評分則最低，分別是5.95及2.54分。

HKCISA中心總監何瑞珠認為，功課作業與考試評核是學童的主要壓力來源。她說，香港家長工作忙碌，親子時間少得「令人憂慮」，這種「家庭生活病態，而最大問題是，病態變成常態」。她鼓勵家長在共膳時與子女閒話家常，多關心他們的情緒。研究團隊計劃於下學年推行下一階段的主測試，預料會擴大調查人數到5000名學生。