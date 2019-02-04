小三生樂於考TSA：不用上課 筆試開考 稱中文科易過校內試

據考評局昨上載的評估設計，寫作評估設實用文和短文各一道題目，前者可以是寫一封簡單的書信或寫一張賀卡。短文寫作要求學生按情景寫文章，主題是「假期活動」，文章字數不限（見表）。

初時緊張 應試時「全部都識做」

浸信會天虹小學昨抽了約10名學生考TSA，陳慧琦是其中之一，她笑言想考TSA，因不用上課，不過當問到明天想繼續考英、數TSA時，她就說不想考，因覺得英文難，自己不喜歡。至於昨日的中文考卷，陳慧琦稱初時感緊張，但真正應試時「全部都識做」。她認為TSA寫作卷較學校考試易，因字數沒限制，她書寫長文時寫了60多字，但答學校考試要多寫數十字。

教師：題材貼近生活 時間充足

在浸信會天虹小學任教小三中文的陳老師認為，寫作題材貼近生活，適合小三水平。她稱據監考時觀察，學生有充足時間答卷。她說沒有為TSA設額外練習，「平日教科書都已經會教如何寫信」；又說事前已向學生說明有可能抽中考TSA，部分人抽中考試時表現興奮。

而閱讀評估部分，有兩篇篇章及一篇實用文。篇章分別為〈我是誰〉及〈媽媽和我〉。前者是童話故事，記述八爪魚小八一天的遭遇，從中指出八爪魚獨有外形及生活習性；〈媽媽和我〉記述主角家明只顧玩遊戲機，以致遲起牀及忘記清洗餐具盒，最後明白過錯和感到悔意。

中華基督教會協和小學（長沙灣）亦是抽10%小三生考TSA，教務主任黃主任認為閱讀題目淺白，「好多學生可比預定時間提早完成，大部分學生都不會覺得難」。她表示，學校21名學生考小三TSA，其中6名是特殊教育需要（SEN）學生，可獲額外加時，他們都可完成所有題目。