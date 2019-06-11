第22屆校園記者﹕傷健同場較量 港輪椅籃球賽實現共融

文：校記 李子蕾（德雅中學，中四）

圖：校記 王諾（嘉諾撒聖心書院，中三）

文字整理：鄭惠霞（文章經編輯刪節）

第7屆全港運動會輪椅籃球挑戰賽決賽上月26日在荃灣體育館舉行，由爭取衛冕的新界東對決港島西，最終新界東以62:25比數獲勝。輪椅籃球挑戰賽的隊伍必須包括健全人士，有助推動傷健共融。新界東的健全隊員許培權認為，輪椅籃球的訓練對他日後參與一般籃球比賽有一定幫助。

健全隊員：經驗有助一般比賽

許培權於2018年底開始接觸輪椅籃球，經過數月練習便參與輪椅籃球挑戰賽，有一定的困難和挑戰。被問到輪椅籃球最困難之處，他說：「打健全籃球（即一般籃球）可以邊控球邊走動，手部隨時可以做其他事情，但輪椅籃球（球員）雙手要控制輪椅，當控制輪椅時便不能接球。」輪椅籃球比賽的節奏、靈活度雖不如一般籃球比賽，但健全球員參與其中亦有所得着，許培權解釋：「以傳球為例，一般籃球的傳球速度很快，健全人士可以接到；如果以很快的速度傳球給殘疾人士，礙於身體條件限制，或是反應不夠快，（他們）未必接到，我學會掌握合適的速度傳球。輪椅籃球的投籃距離也與一般籃球不同，讓我累積了計算入球距離的經驗，對日後參與一般籃球比賽有幫助。」

港島西的葉劍鋒是香港輪椅籃球代表隊集訓隊成員，雖然他是殘疾人士，但積極投入運動賽事，而且得到家人支持，他說：「雖然籃球是比較刺激的運動，但我享受打籃球，家人也支持，鼓勵我參加。」今次比賽後，其下個目標是代表香港參與更大型、國際化的賽事，「籃球真是一項有趣的運動項目」。活潑好動的他表示，平日除了打籃球外，也會參加馬拉松比賽，賽前會使用普通輪椅練習上斜坡，訓練肌肉。

■編輯部評語

報道平淡 宜先定主題

報道平淡欠趣味，原稿未為報道內容定主題，建議校記撰文前先整理採訪資料，為報道定下角度，令資訊內容更集中，也能更有效傳達信息，另應思考讀者感興趣的地方；原稿亦欠缺受訪者的背景資料。以上都是採訪及撰文的一些基本功，盼同學留意。