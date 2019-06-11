正向家長運動下半年推出

制定家長教育課程架構

立法會教育事務委員會星期五（14日）開會，討論家校合作及家長教育。據教育局文件，將參考專責小組建議，推行全港「正向家長運動」，透過電視宣傳片、電台宣傳聲帶、展覽、單張、比賽、講座等，盼改變現時部分家長以提升子女競爭力為目標的心態。

目前坊間有各式各樣家長教育課程。教育局稱計劃今年下半年委託大專院校或非政府機構制定一套家長教育課程架構。

當局稱，一直以來，政府採用較傳統的模式推行家長教育，主要是舉辦講座及工作坊，但在職家長較難抽時間參與。專責小組建議辦職場家長教育課程，與僱主協作為其僱員提供相關課程；以及家長電子學習課程，讓家長透過電腦或手機自學。

研發電子教材供自學

局方稱，會考慮實際情况，在家長教育課程架構推出後，委託大專院校或非政府機構研發電子教材和學習資源，方便家長按照自己的進度和作息時間自學。