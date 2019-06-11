理大送學生深圳實習學初創 與當地大學生合作創業路演

特首林鄭月娥上月表示，廣東省會為在大灣區創業的香港青年，提供創業培訓補貼、一次過創業資金和租金補貼等多項支援。理大企業發展院助理院長（創業培育及顧問服務）朱志賢說，該校看好大灣區發展機遇，除提供資金援助，亦希望幫助學生增加「實戰」經驗，因此推出今次計劃。朱說，學生正在工程、物流、醫護等科企實習，「體會做初創有幾難」，「想清楚是否有決心行這條路」。

另外，理大生需與深圳大學學生合作，設計創業項目做「路演」，優秀者可獲得最高3萬港元（見表），「學生可作市場調查、驗證創業計劃是否可行」。

偕海外大學生訪騰訊中興

除了理大生外，歐美、日韓等地的27名大學生亦參加計劃，他們早前與港生到訪內地科企，如騰訊及中興通訊，了解大灣區的市場及資源。參加者之一、英國華威大學（University of Warwick）心理學三年級生Ptolemy Banks，早前在北京清華大學做交流生，他打算畢業後與朋友到內地，成立開發機械義肢的初創科企。被問到為何不留在英國發展？Banks說英國已有不少大型科企，小公司較難突圍，反而在大灣區見到發展潛力，同時亦希望幫到內地殘障者，「內地義肢價錢貴，我希望可研發出較便宜的產品，讓更多人受惠」。

盼學生打通國際人脈

理工大學行政副校長盧麗華說，今次參加計劃學生「橫跨不同國家地區」，彼此可以結識「打通人脈」。