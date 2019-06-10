從數百KB到超級電腦 港大IT老臣見證「.hk」誕生

何沛德與港大的緣分，自他成為本科生起，隨後修讀碩士、博士，到工作，他人生過半時間都於此地。起初他半工半讀於港大電腦部門（現為資訊服務處）任助理，慢慢晉升至處長，見證着港大電腦系統及業界的變化。

40年前大專共用電腦系統

1970年代，一台電腦價錢很貴，何沛德說，當時港大與其他大專院校共用電腦系統，在尖沙嘴設有「電腦中心」，主要用於撰寫研究程式，用電話線將終端駁到各間院校。他說，那時候最大的一台電腦，記憶體只有數百KB（容量小於現時一張手機普通照片）。他見證着世界科技進步，隨電腦愈來愈流行，港大亦有自己的電腦和系統。

不少新科技或知識都由大學領頭研發或發掘，1980年代港大和其他專校組成的大學聯合電腦中心，負責管理及編配「.hk」域名，予全港各界申請，登記註冊使用。何沛德說，後來申請愈來愈多，涉及批審準則等問題，「以前聯校開會有個議程，常要討論這些」，後來決定交由政府再指定另外的公司處理。1995年，公務員事務科（現為公務員事務局）設立網站，何沛德說是政府部門的第一個網站，當時邀請港大提供協助，他代表港大出席記者會。

政府首個網站 港大助設

何沛德服務港大40年，獲港大頒授長期服務獎。多年來在同一部門工作，年輕時他亦想過或會覓新路向，但在工作找到自己價值，遇上不同尖子合作交流，並貢獻社會，成為他沒離去的原因。現時部門工作除服務校園，亦與世界各機構合作交流，不少大學設有超級電腦，他提議設聯校超級電腦系統，共同推動業界發展，提高本港競爭力。

明報記者