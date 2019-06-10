「全級考」校逾九成索全部報告

稱助分析哪類題目做不好

考評局會向全級考小三TSA學校提供4個版本報告，包括提及學校報告及題目分析報告的現行版，以及精簡版、整合版和資料分析報告。考評局去年指出，2018年約230間小學全級參與小三TSA，考評局上月回覆本報查詢稱，超過九成去年全體參與學校索取上述4份報告。

「全級考」的聖公會天水圍靈愛小學，校長孔偉成稱該校取回最詳細資料分析報告後，安排全校相應學科教師開會商討哪類題目較多學生做不到，繼而提醒學生，「小三升小四那些學生，我們要留意，他們未學得好，所以小四時要補回，另外就提醒小二升上來，再教要如何教」。

未全級考校：校內考試檢視教學

聖公會聖雅各小學校長張勇邦表示，去年和今年該校均沒申請小三「全級考」，主要通過校內每學年4次考試來檢視教學，「平時學校都有考評的，平時已掌握到3個主科，試後都有分析，掌握小朋友的情况，再運用評估得來的資料，看下如何改善學與教」，但張稱下學年將全級考，形容是「把吓脈」，比較校內和全港的評估結果有否差別。