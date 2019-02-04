九成小學粵語考TSA 普教中小學：母語考較順利

明報記者 劉家豪

比例異語常會3年前調查

教育局過去被問到「普教中」小學數字，多次引用語常會調查，指出2015/16學年全面「普教中」小學（所有班別中文課均超過50%普通話授課）佔16.4%，部分級別或班別超過50%普教中的部分「普教中/廣教中」學校則佔55.3%，其餘28.3%學校以粵語授課。

不過，考評局回覆本報查詢時稱，2018年參與小三TSA學校中，約九成學校以廣東話應考上述3項評估（說話、聆聽及視聽資訊評估），與語常會數字有差距。局方解釋，學校可按班別需要申請廣東話或普通話版本光碟，包括錄音和視像，說話評估方面，一般以廣東話進行，但亦可按學生需要申請普通話應考。

校長：有選擇下的矛盾

大埔林村公立黃福鑾紀念學校雖推行普教中，但課後亦會設粵語正音班和言語治療等，學生以廣東話應考TSA。校長陳喜泉稱，平日普教中是希望學生多接觸普通話，掌握兩文三語，TSA則以母語應考，「我們覺得學生用粵語去考，會考得順利點，對大多數學生來說，亦不會那麼擔心他們的語言表達」。陳喜泉認為，學校有選擇下，面對考試也會用較有把握方式應試，形容是「有選擇下所出現的矛盾」。

馬鞍山靈糧小學小三中文科「普教中」和「廣教中」課時各佔約一半，校長陳美娟表示，詩詞歌賦等多以廣東話教學，白話文等或以普通話教學，提升學生書面語寫作能力；而校內和小三TSA的中文說話和聆聽考試均以廣東話進行，她解釋其他學科大都是廣東話授課，而且始終廣東話是學生最常用語言，「廣東話對小朋友會自然一點」。