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通通識 第590期
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世界三分鐘﹕印度人口將登全球榜首

【明報專訊】南亞國家印度的人口數目位列全球第二。根據聯合國的資料，2017年印度有近13.4億人，佔全球總人口約18%，預計到了2024年，其人口將達14.4億，並將超越中國，成為人口第一大國。

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