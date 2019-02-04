李寶椿書院太陽能發電料年收190萬 全數作獎學金 可助6基層生入學

900萬捐款購置 全校裝千塊太陽能板

香港李寶椿聯合世界書院利用約900萬元捐款，透過招標從科技公司購置太陽能發電系統，在校內學術大樓及學生宿舍等建築物的屋頂安裝1168塊各約1.6平方米的太陽能板，每年維修費則約2萬元。發電系統總發電容量約為403千瓦，若每天平均吸收3.28小時日照，料每年可產近48萬度電，約等於120個四人家庭一年的用電量。

通過參加中電的「可再生能源上網電價計劃」，新增系統產生的電量將以每度電4元賣給中電，預期每年帶來約190萬元收入。太陽能板每塊預期壽命約25至30年，若中電上網電價計劃如期在2033年結束，料屆時可累積為校方帶來約2600萬元收入，其後書院或自行使用產出的電量。

參加中電民間回購 料可賣電14年

2019/20學年，該校本地學生和非本地學生的學費連宿費分別擬訂為28.8萬和38萬元，今個學年約42%學生獲全資或半額學費資助。該校校董會主席湯啟康表示，不論國籍背景，以該校約30萬元學費推算，利用賣電收入，料每年最少可全額資助6名基層學生入學。

學生親身接觸 盼增STEM知識

項目料可在25年內節省約6000公噸二氧化碳，相等於免卻燃燒約3000噸煤或每年種植10,700棵樹。湯啟康期望學生能親身接觸實體的太陽能板裝置，加強學生STEM（科學、科技、工程、數學）知識，「比如今日太陽猛，可以生產幾多電？陰晴不定又會如何呢？」書院現時約有250名學生，當中42%為本地學生，其餘學生來自世界各地約80個不同國家或地區，包括尼日利亞、肯尼亞等發展中國家。校長艾德華期望，學生回到祖國，可協助當地推動可再生能源及可持續發展。